Luis Enrique se rende à torcida do PSG após triunfo em Londres: ‘Não me pedem a Champions’

Treinador do time francês cita a espécie de 'pacto' feito pela torcida francesa com o clube desde a sua chegada em Paris

Diante de uma real chance de título inédito do clube parisiense na principal competição de clubes da Europa, o espanhol surpreendeu ao comentar que não escuta cobranças nas ruas por parte dos fãs do Paris Saint-Germain.

O triunfo do PSG sobre o Arsenal no jogo de ida semifinal da Champions levou o técnico Luis Enrique a se render à torcida francesa nesta terça-feira (29), em Londres. Ele destacou a importância dos quase 2.500 torcedores no Emirates Stadium, revelando como se fosse um “pacto” desde sua chegada.

“Desde o primeiro dia, na temporada passada, a torcida sentiu que a equipe representava quanto ao trabalho. Ao jogarmos bem eles gostam ainda mais. Essa conexão existe desde o primeiro dia. Esse ano, aliás, temos estatísticas melhores, e os torcedores sempre têm muito orgulho. Quando ando por Paris, ninguém me pede para ganhar a Champions, pedem para que eu continue com a mesma ideia, e vimos 2.500 torcedores do PSG (em Londres) que não pararam de cantar, de torcer. Dedicamos a vitória a eles”, iniciou ele, em entrevista à ‘TNT’.

Luis Enrique mantém pés no chão

Luis Enrique também frisou o excelente comportamento de sua equipe diante dos Gunners , mas deixou claro que o duelo de volta no Parque dos Príncipes trárá grandes dificuldades.

“Um estádio impressionante, um ambiente único, semifinal da Champions, faz sentido. Sentimos desde o começo que estávamos preparados, que a equipe tem personalidade, caráter, jogamos bem o futebol, conseguimos um gol que nos deu muita tranquilidade e vimos uma versão muito boa do PSG. Ainda falta o jogo de volta, o Arsenal tem um nível muito alto, estão atrás no placar, vão ter que se arriscar. Temos que preparar muito bem o segundo jogo”, afirmou.

“A vantagem de 1 a 0 pode sumir no primeiro minuto, então vamos tentar defender, fazer o nosso jogo. O Arsenal é um time muito trabalhador com ou seu a bola, muito fortes nas bolas paradas, vai ser difícil. Vamos tentar em casa com o nosso ambiente, a nossa torcida”, concluiu.