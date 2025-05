Transmissão de Inter x Barcelona: veja onde assistir ao vivo online grátis

A Champions League conta com um novo formato expandido para a temporada 2024-25 e, até agora, tem sido um sucesso. Trinta e seis times participaram da nova "fase da liga" e, agora, restam apenas quatro equipes, que vão decidir as últimas duas vagas para a final da competição.

Nesta terça-feira, 6 de maio, acontecem os jogos de volta da semifinal do torneio. Após um empate em 3 a 3, na Espanha, Barcelona e Inter de Milão se reencontram na Itália e vão decidir quem será o primeiro finalista.

Champions League: onde assistir



Seis dias após um eletrizante empate por 3 a 3 no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA, a Inter de Milão recebe o Barcelona no San Siro para decidir qual time avançará à final do torneio de clubes mais prestigiado do mundo.

O vencedor da partida avançará para a final de 31 de maio, em Munique, contra o vencedor da semifinal entre Arsenal e Paris Saint-Germain.

Jogo da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA