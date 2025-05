Parceria com Travis Scott reflete sucesso de receita ao Barcelona; veja valores

Clube catalão enfrentará o Real Madrid, em jogo decisivo da La Liga, no próximo domingo, com o logotipo da gravadora do rapper / Crédito: Jogada 10

A realidade correspondeu às expectativas do plano de marketing da parceria entre Barcelona e Spotify. As partes fecharam um acordo com o rapper norte-americano Travis Scott para expor sua marca no patrocínio master do clube no El Clásico do próximo domingo (11), no Estádio Olímpico de Montjuic. O sucesso reflete nos números, os catalães alcançaram uma receita de 1,5 milhão de euros com a venda das camisas lançadas em colaboração com o astro. O início das vendas ocorreu às 09h da última sexta-feira (02), às 09h40 não tinha mais estoque. A iniciativa incluiu quatro versões de uniforme — duas masculinas e duas femininas. O modelo principal, comercializados em edição limitada (1.899 unidades), custava 399,99 euros. Este gerou uma receita de 1.519.162,02 euros em arrecadação. Já a versão autografada, oferecida por 2.999,99 euros, teve tiragem restrita de 11 camisas masculinas e 11 femininas, somando 65.999,78 euros.