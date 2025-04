Liverpool goleia, conquista seu 20º título e iguala United na Premier League

Salah comemora gol com a torcida em jogo que terminou em goleada e título da Premier League / Crédito: PAUL ELLIS/AFP

O Liverpool é campeão da temporada 2024/25 da Premier League! Neste domingo, os Reds venceram o Tottenham por 5 a 1 em Anfield, pela 34ª rodada da competição. Os gols dos mandantes foram marcados por Luis Díaz, Mac Allister, Cody Gakpo, Mohamed Salah e Udogie (contra), enquanto Solanke diminuiu para os Spurs. Assim, o Liverpool conquistou seu 20º título do Campeonato Inglês, o primeiro diante de sua torcida em mais de 35 anos. Em 2020, os Reds conquistaram o torneio, mas sem a presença de público, devido a pandemia do Covid-19.

Primeiro Tempo Como o esperado, o Liverpool começou em cima. Aos dois minutos, os Reds já chegaram com um chute para fora de Mohamed Salah. Depois, aos nove, Cody Gakpo aproveitou rebote de escanteio e tentou uma bicicleta. A bola passou perto do gol, mas foi pela linha de fundo. Entretanto, o Tottenham estava disposto a estragar a festa. Aos 12 minutos, Maddison cobrou escanteio e o atacante Solanke subiu sozinho para cabecear e abriu o placar em Anfield.

Porém, a tristeza durou pouco e o Liverpool logo reagiu. Aos 16, Salah achou belo passe para Szoboszlai, que encontrou Luis Díaz livre na área para empurrar a bola para as redes. Logo em seguida, aos 24, Gakpo roubou a bola, que sobrou para Mac Allister. O argentino dominou e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro Vicario. Era o segundo gol do Liverpool. O bombardeio do Liverpool continuou e, aos 34 minutos, Gakpo aproveitou rebote do escanteio, limpou a marcação e, com uma finalização sútil, acertou o canto rasteiro de Vicario, que não teve chance de defesa. 3 a 1 para os Reds.