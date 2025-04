Sob olhares de Dorival, Corinthians é dominado no Maracanã e sofre goleada do Flamengo no Brasileiro

Acertado com o Timão desde a última sexta-feira, o técnico Dorival Júnior esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Corinthians

Acertado com o Timão desde a última sexta-feira, o técnico Dorival Júnior esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Corinthians. O treinador ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve assinar contrato com o clube até o fim de 2026.

Na tarde desta domingo, sob olhares de Dorival Júnior, o Corinthians foi dominado e goleado pelo Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, em compromisso válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro (2x) anotaram os gols que selaram a derrota alvinegra.

Com o resultado ruim, o Timão caiu para a 11ª colocação na Série A e segue com os mesmos sete pontos do início da rodada. Do outro lado, o Flamengo alcançou os 14 pontos e assumiu, momentaneamente, o topo da tabela. No entanto, o Rubro-Negro carioca ainda pode voltar à vice-liderança caso o Palmeiras vença o Bahia ainda neste domingo.

Os dois times, agora, passam a focar na disputa dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians encara o Novorizontino nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Já o Flamengo visita o Botafogo-PB na quinta-feira, a partir das 20h, no Estádio José Américo de Almeida Filho.

O jogo

O Flamengo começou o jogo pressionando o Corinthians, e abriu o marcador aos quatro minutos. Everton Cebolinha recebeu do lado esquerdo e cortou para o meio. A marcação do Timão não pressionou e o atacante finalizou, superando Hugo Souza para fazer o primeiro do duelo.

Com seis minutos, o Flamengo quase aumentou a vantagem no placar. Após cobrança de escanteio de Arrascaeta, a zaga do Corinthians tocou na bola e Pedro apareceu na segunda trave para cabecear, mas a bola acertou a trave e foi pela linha de fundo.