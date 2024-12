Após grave acidente, atacante do West Ham pode ficar até um ano afastado dos gramados

Bowen, meia-atacante do West Ham, marca gol da vitória em jogo da Premier League e homenageia Michail Antonio / Crédito: Adrian Dennis / AFP

O atacante Michail Antonio, maior artilheiro do West Ham na Premier League com 68 gols, poderá ficar afastado dos gramados por até um ano em processo de reabilitação após sofrer grave acidente de carro, em Londres, no último sábado, 7. A previsão de recuperação foi noticiada pelo jornal The Guardian. O West Ham clube da Premier League onde atua o atacante confirmou que o jogador passou por uma cirurgia depois de sofrer uma fratura em um membro inferior durante o acidente. O The Guardian também relata que, devido à gravidade da lesão, o atleta de 34 anos pode até ser forçado a se aposentar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quadro de saúde estável O West Ham emitiu dois comunicados oficiais para confirmar o ocorrido. A equipe informou que o jogador está consciente, se comunicando, e sob supervisão médica em um hospital no centro de Londres. O clube pediu respeito à privacidade do atleta e de sua família durante este momento difícil.

“O West Ham United confirma por meio de comunicado que Michail Antonio está em condição estável após um acidente de trânsito nesta tarde, na área de Essex (condado da Inglaterra situado no sudeste do Reino Unido). Neste momento, Michail está sendo monitorado rigorosamente, e pedimos a todos que respeitem sua privacidade. Não faremos mais comentários esta noite, mas emitiremos uma nova atualização em breve", informou o clube. Embora ainda não se saiba se os ferimentos o impedirão de continuar jogando, é praticamente certo que ele não jogará mais nesta temporada, conforme relatado pela imprensa inglesa. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro de Antonio completamente destruído em uma área de vegetação às margens de uma estrada. O incidente foi descrito pelas autoridades locais como uma "colisão séria".