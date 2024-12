Vasco conquista tetra da Libertadores de futebol de areia

O Vasco voltou a conquistar a Copa Conmebol Libertadores de futebol de areia. Neste domingo (8), a equipe carioca ergueu a taça pela quarta vez em sua história ao derrotar o Sportivo Luqueño por 5 a 2, na casa do adversário, em Luque, Paraguai.

Afinal, o Cruz-Maltino já havia ficado com o título do torneio continental em 2016, 2017 e 2019. Antes de enfrentar o adversário do Paraguai, os vascaínos haviam eliminado o Centauros, da Venezuela, por 4 a 2.