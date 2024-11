Vinicius Júnior perdeu Bola de Ouro para Rodri por 41 pontos

O brasileiro Vinicius Júnior, astro do Real Madrid, ficou 41 pontos atrás do volante espanhol Rodri, do Manchester City, na votação da Bola de Ouro, premiação da revista francesa France Football que elege o melhor jogador do mundo. A informação foi divulgada pelo jornal francês L'Équipe.

O camisa sete do Real Madrid ficou com a segunda colocação, melhor posição de um brasileiro na premiação desde Kaká, eleito melhor do mundo em 2007. O jogador brasileiro ficou à frente de nomes como Jude Bellingham e Kylian Mbappé, do Real Madrid.