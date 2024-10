Jornal e marca espanhola debocham de Vini Jr por segundo lugar na Bola de Ouro

A não consolidação do favoritismo de Vini Jr a conquistar o prêmio da Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo, causou repercussão mundial. Assim, um jornal e uma marca espanhola aproveitaram a oportunidade para debochar do atacante do Real Madrid. Tratam-se da empresa de doces “Chupa Chups” e o periódico “Superdeporte”.

A tradicional companhia ofereceu um “pirulito dourado”, em referência ao título individual, como um prêmio de consolação e para ironizar a situação do brasileiro.

“Preparamos um dourado para você, Vini Jr.! Parece que essa noite ficou complicada para você”, postou a empresa fundada em 1958.