Real Madrid x Stuttgart: onde assistir ao vivo e horário - Champions League

Real Madrid e Stuttgart se enfrentam hoje, terça-feira, 17 de setembro (17/09), na primeira rodada da UEFA Champions League. A partida será disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), às 16h (horário de Brasília).

Mbappé, Endrick e Bellingham estão prontos para a estreia na UEFA Champions League; CONFIRA

Real Madrid x Stuttgart: novos tempos em Madrid

Atuais campeões da Champions League, o Real Madrid vai estrear no novo formato do torneio com uma nova versão dos 'Galácticos'. Sem Toni Kroos, que se aposentou após a última final contra o Dortmund, a nova estrela da equipe é Mbappé.