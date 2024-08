Jogos do Inglês: quando começa, onde assistir ao vivo e mais

O Manchester City é o atual campeão do Campeonato Inglês Crédito: Oli SCARFF / AFP

Um dos principais campeonatos em termos de atrações, seja por equipes, jogadores ou audiência, o Campeonato Inglês terá início nesta semana. A partida inicial da temporada 2024/2025 será entre Manchester United e Fulham na sexta-feira, 16 de agosto (16/08). O atual campeão do campeonato, o Manchester City, é detentor de quatro títulos seguidos, e desde a chegada do seu atual técnico, Pep Guardiola, na temporada 2017/2018, foram seis conquistas do principal campeonato nacional. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogador do Tottenham posta vídeo com substância ilegal no Reino Unido; SAIBA MAIS



Vale lembrar que o Campeonato Inglês passou por duas gerações. A partir de 1992, uma nova liga foi formada, com o nome de Premier League. Sob nova administração, o torneio foi se remodelando até o dia de hoje e as mudanças fortificaram ainda mais a liga.

Com início nesta sexta, 16, o campeonato está previsto para percorrer ao longo de 282 dias, com 380 partidas em disputa, tendo sua última rodada agendada para um domingo, dia 25 de maio de 2025. Jogos do campeonato Inglês: confira os times que vão disputar A edição de 2024/2025 do Campeonato Inglês contará com 20 equipes. Ao final do campeonato, três equipes são rebaixadas e substituídas pelos dois primeiros colocados da segunda divisão, a Championship, e uma equipe classificada via playoffs disputados entre os times que ficaram na terceira até a sexta colocação.

O Leicester City foi a primeira equipe a garantir vaga na temporada passada, sagrando-se campeã da segunda divisão inglesa, com o Ipswich Town ficando na segunda colocação. Já o Southampton conseguiu concretizar seu retorno à elite após vencer os playoffs. Clubes da Premier League votam a favor da manutenção do VAR; ENTENDA

Na contramão, os três clubes que ficaram nas últimas três colocações na última temporada do Campeonato Inglês e que vão disputar a principal divisão de acesso da Inglaterra são o Sheffield United, Burnley e Luton Town.

Confira as 20 equipes que vão disputar a 33ª edição da Premier League: Arsenal



Aston Villa



Bournemouth

Brentford

Brighton

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Ipswich Town

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle United

Nottingham Forest

Southampton

Tottenham Hotspur

West Ham

Wolverhampton Jogos do Campeonato Inglês: conheça os favoritos Na busca do pentacampeonato consecutivo, o Manchester City inicia mais uma temporada como o grande favorito do campeonato, mas, assim como na temporada anterior, equipes como Arsenal ou Liverpool podem surpreender e confrontar os campeões em seu grande reinado. Jovens equipes que têm a missão de surpreender poderão figurar nas primeiras colocações. É o caso do Newcastle, Aston Villa e também do Chelsea, que têm um elenco com diversas peças jovens que podem mudar o patamar do clube, como aconteceu no final da temporada passada.

Manchester City Potência no futebol mundial, o City literalmente domina o futebol inglês. Porém, para a próxima temporada o clube só teve uma única chegada, o brasileiro Savinho. O atacante já pertencia ao grupo City, tendo atuado por Troyes e Girona. Em relação às saídas, a grande perda foi do atacante Julian Alvarez. Insatisfeito com a reserva, o argentino campeão do mundo pela Argentina concretizou sua transferência para o Atlético de Madrid. Arsenal Pela segunda temporada consecutiva, os torcedores do Arsenal tiveram uma campanha com motivo de orgulho - e também com pesar.