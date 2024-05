Al-Hilal x Al-Nassr: onde assistir ao vivo - Final Copa do Rei Saudita

A Final Copa do Rei Saudita entre Al-Hilal e Al-Nassr será disputado hoje, 30, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Band (canal aberta) e do Canal GOAT (YouTube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentam hoje, sexta-feira, 31 de maio (31/05), pela final da Copa do Rei Saudita. A partida será disputada no King Abdullah Sports City, em Jidá, Arábia Saudita, às 15h (horário de Brasília).

Já campeão do Campeonato Saudita, o Al-Hilal, equipe de Neymar, vai enfrentar seu principal rival, o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, na final da Copa do Rei Saudita. Essa será a oportunidade de CR7 conquistar seu primeiro título com sua atual equipe.

Já o time de Neymar quer manter a grande hegemonia no país, pois além de ser os atuais campeões da copa, na qual disputarão a final, é o maior vencedor da Primeira Divisão Saudita.

