Liga Europa 2024: quem ganhou? Veja quem foi o campeão e como foi

A final da Liga Europa aconteceu nesta quarta-feira, 22 de maio, na Dublin Arena, em Dublin (Irlanda). A competição, que dá vaga na Liga dos Campeões, surgiu na temporada 1971/72 como Copa da Uefa e passou a se chamar Liga Europa a partir de 2009/10.

Nesta edição, a Atalanta superou o Bayer Leverkusen por 3 a 0 na final e ficou com o título inédito. Foram três gols do nigeriano Ademola Lookman. No mata-mata, a equipe de Gian Piero Gasperini já tinha passado por Sporting (POR), Liverpool (ING) e Olympique de Marseille (FRA).



Liga Europa 2024: título do Atalanta quebra invencibilidade histórica

O triunfo da equipe do brasileiro Éderson, ex-Fortaleza e convocado para a Copa América, representou a quebra da invencibilidade histórica do Leverkusen de Xabi Alonso: eram 51 partidas, a maior sequência sem derrotas da história do futebol europeu.