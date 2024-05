Inter Miami x DC United: onde assistir ao vivo - MLS

Crédito: Minas Panagiotakis/Getty Images North America/Getty Images via AFP

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo na Apple TV (Streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Inter Miami e DC United se enfrentam hoje, sábado, 18 de maio (18/05), em um jogo válido pela MLS. A partida será disputada no Chase Stadium, na Flórida, Estados Unidos, às 20h30 (horário de Brasília).

Líder da Conferência Leste da MLS, o Inter Miami tem 28 pontos e vem de quatro vitórias e um empate. O argentino Lionel Messi, principal estrela da liga, não atuou no empate em 0 a 0 com o Orlando City, mas pode retornar no confronto deste sábado.

O DC United tem 17 pontos e ocupa o oitavo lugar na Conferência Leste. Nas últimas cinco partidas do clube, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.

