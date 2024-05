PSG x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo - Champions League

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV Fechada) e MAX (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

PSG e Borussia Dortmund se enfrentam hoje, terça-feira, 7 de maio (07/05), pela semifinal da Champions League. A partida será disputada no Parque dos Príncipes, em Paris, França, às 16h (horário de Brasília).

Em clima de semifinal da Liga dos Campeões e após conquistar o título do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain busca superar os alemães para chegar à final e lutar pelo seu primeiro título da competição.



No primeiro jogo, o Borussia venceu por 1x0, com gol de Füllkrug, e agora com um mínimo empate nesta terça-feira, 7, concretiza sua classificação para a final. Já o PSG, precisa de pelo menos dois gols para se classificar se, disputa de pênaltis.

Ao longo de sua história, o PSG chegou apenas a uma final da Champions League, em 2020, enfrentando o Bayern. Apesar de contar com Mbappé e Neymar, a equipe francesa não conseguiu superar o adversário e ficou com o segundo lugar.