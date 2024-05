Conmebol escala árbitro assistente cearense para Nacional x Deportivo Táchira pela Libertadores

Esta será a 3ª partida do cearense por competições da Conmebol em 2024. Antes, havia composto a equipe de árbitros de Always Ready x Independiente Medellín, pela Sul-Americana, e Godoy Cruz x Colo-Colo, pela Pré-Libertadores

A Comissão de Arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) escalou o árbitro assistente cearense Nailton Oliveira, da FIFA, para compor a equipe de arbitragem de Nacional-URU x Deportivo Táchira-VEN pela 3ª rodada da Libertadores da América.

Esta será a 3ª partida do cearense por competições da Conmebol em 2024. Antes, Nailton Oliveira havia composto a equipe de árbitros de Always Ready x Independiente Medellín, em duelo válido pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana, disputado Municipal Stadium El Alto, na Bolívia, localizado a 4.090 metros acima do nível do mar, sendo o segundo estádio mais alto do mundo. O cearense também esteve como assistente em Godoy Cruz x Colo-Colo pela Pré-Libertadores.

Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, será o responsável por conduzir o confronto do Grupo H. O baiano Luanderson Lima dos Santos atuará como assistente ao lado de Nailton Oliveira.