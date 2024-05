Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo - Campeonato Inglês

A partida do Campeonato Inglês entre Arsenal e Chelsea será disputado hoje, 23, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Arsenal e Chelsea se enfrentam hoje, terça-feira, 23 de abril (23/04), pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra, às 16h (horário de Brasília).

Na liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal terá um clássico de Londres como um dos confrontos mais importantes da temporada. A equipe de Arteta está empatada em pontos com o Liverpool, porém o time londrino tem vantagem no saldo de gols.

Já o Chelsea busca dificultar a vida do seu rival. Os Blues vêm de uma recente eliminação na semifinal da Copa da Inglaterra para o Manchester City, já no Campeonato Inglês vivem um momento de recuperação com oito jogos sem perder.

Endrick se torna o quarto jogador mais jovem a marcar um gol pela Seleção Brasileira; CONFIRA