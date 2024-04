PSG x Barcelona: onde assistir ao vivo - Champions League

No jogo que é considerado um dos grandes confrontos pela Champions League, muito pelo resultado de 6x1 em 2017, Paris Saint-Germain e Barcelona irão se enfrentar, ambos os clubes vivendo novos momentos. Nas quartas de final, o vencedor do confronto enfrentará Borussia Dortmund ou Atlético de Madrid.

O PSG, no campeonato nacional, tem ampla vantagem na liderança, com 10 pontos de diferença para o segundo colocado. Na Champions League, a equipe de Mbappé conseguiu classificar-se no "grupo da morte" do torneio e chegou às quartas após eliminar o Real Sociedad.

Já o Barcelona é o vice-colocado no Campeonato Espanhol e segue em busca dos líderes do Real Madrid. Na competição europeia, o clube da Catalunha se classificou em primeiro lugar e nas oitavas eliminou o Napoli.