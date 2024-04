Athletico-PR x Maringá: onde assistir ao vivo - Campeonato Paranaense

A final do Campeonato Paranaense entre Athletico-PR e Maringá será disputado hoje, 6, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Paraná Turismo (TV, somente no Paraná, e Youtube), NSports (streaming), Rede Furacão (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Athletico-PR e Maringá se enfrentam hoje, sábado, 6 de abril (06/04), na segunda partida da final do Campeonato Paranaense. A partida será disputada no Ligga Arena, em em Curitiba, Paraná, às 17h (horário de Brasília).

Mesmo sendo a equipe que vem fazendo as melhores campanhas nacionalmente no estado, o Athletico-PR ainda fica atrás do rival Coritiba na somatória de Campeonatos Estaduais.

O Furacão tem 27 taças, enquanto o rival tem 39.Porém, em 2024, o clube vai para o segundo jogo da final já com uma vantagem, após ter conseguido uma vitória por 1x0 em Maringá, com gol de Pablo.

