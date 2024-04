Nacional x Boca Juniors: onde assistir ao vivo - Copa Sul-Americana

Um dos maiores campeões do continente, o Boca Juniors é o atual vice-campeão da Libertadores, mas ficou fora do torneio e vai disputar a Sul-Americana. Na atual fase do clube, ele se encontra na quinta colocação da primeira fase do Campeonato Argentino, fora da zona de classificação.

Já o Nacional, lidera sua chave no Campeonato Boliviano. O clube tem uma das maiores altitudes do continente, seu estádio está localizado em Potosí, cidade boliviana que está 3.967 metros acima do mar.

