Athletico-PR x Operário: onde assistir ao vivo - Campeonato Paranaense

A semifinal do Campeonato Paranaense entre Athletico-PR e Operário será disputado hoje, 27, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Rede Furacão e na NSports (ambos somente via-streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Athletico-PR e Operário se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de março (27/03), pela semifinal do Campeonato Paranaense. A partida será disputada na Ligga Arena, em Curitiba, Paraná, às 20h (horário de Brasília).

Nesta quarta-feira, dia 27, ocorrerá o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paranaense. No primeiro confronto, o Athletico-PR manteve sua posição de favorito e venceu o Operário fora de casa por 2 x 1, com gols de Pablo e Fernandinho para o Furacão, e Felipe Augusto para o Operário.

A equipe que garantir sua vaga na final do Campeonato Estadual enfrentará o Maringá, que surpreendeu o Coritiba e assegurou sua vaga na final após os resultados de 2 x 0 e 0 x 0.

Endrick se torna o quarto jogador mais jovem a marcar um gol pela Seleção Brasileira; CONFIRA