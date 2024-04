Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo - Campeonato Espanhol

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam hoje, domingo, 17 de março (17/03), em jogo da 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no estádio de Estádio Metropolitano, em Madri, Espanha, às 17h (horário de Brasília).

Esse confronto no Campeonato Espanhol envolve duas equipes que conseguiram a classificação para as quartas de final da Champions League. O Atlético de Madrid enfrentará o Borussia Dortmund, enquanto o Barcelona medirá forças contra o PSG.

Na tabela do Campeonato Espanhol, as duas equipes estão próximas. O Barcelona está na terceira colocação com 61 pontos, enquanto o Atlético vem logo atrás, ocupando a quarta posição com 55 pontos.

