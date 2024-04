Real Sociedad x Cádiz: onde assistir ao vivo - Campeonato Espanhol

Jogo do Campeonato Espanhol entre Real Sociedad e Cádiz será disputado hoje, 15, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no streaming da STAR +. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Real Sociedad e Cádiz se enfrentam hoje, sexta-feira, 15 de março (15/03), em jogo da 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no estádio de Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha, às 17h (horário de Brasília).

Eliminado na Champions League e na Copa do Rey, o Real Sociedad volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. O clube está no G6 em uma zona de classificação para a Conference League, porém, está a 10 pontos de distância do Athletic Bilbao, que ocupa a quinta colocação.

Já o Cádiz, do treinador argentino Mauricio Pellegrino, é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento e com dois pontos de diferença para o Celta de Vigo, primeiro clube fora da degola, busca sair desta zona incômoda.

