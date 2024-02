Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir ao vivo - Campeonato Alemão

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no OneFootball (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

No retrospecto de confronto entre as duas equipes, os visitantes não perdem para o time de Munique a quatro jogos. Apesar disso, no geral, existe uma ampla vantagem para o Bayern. São 19 jogos oficiais, com nove vitórias do Bayern de Munique, sete empates e três vitórias do RB Leipzig.

Na classificação geral da Bundesliga, o Bayern está estacionado na segunda colocação e vê o líder, Bayern Leverkusen, abrir uma vantagem de 11 pontos. O time de Harry Kane e companhia está há três jogos sem vencer.

Já o Leipzig, o clube segue em progressão no Campeonato Alemão, ocupando a zona da Liga Europa. O clube da Red Bull ainda tenta um retorno para a zona de classificação para a Champions League.

Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo: onde assistir à transmissão

OneFootball: streaming

Quando será Bayern de Munique x RB Leipzig



Hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro (22/02), às 14h30 (horário de Brasília).

Onde será Bayern de Munique x RB Leipzig



Allianz Arena, em Munique, na Alemanha