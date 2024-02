Arsenal x Newcastle: onde assistir o jogo ao vivo - Campeonato Inglês

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Star+ (streaming) Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Arsenal e Newcastle se enfrentam hoje, sábado, 24 de fevereiro (24/02), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra às 17h (horário de Brasília).

No retrospecto de confronto entre as duas equipes, os visitantes não ganham do time de Londres há 14 anos. No geral, existe uma ampla vantagem para o Arsenal. São 192 jogos oficiais, com 84 vitórias do Arsenal, 69 vitórias do Newcastle e 39 empates.

Na classificação geral do Campeonato Inglês, o Arsenal está estacionado na terceira colocação e vê o líder, Liverpool, abrir uma vantagem de cinco pontos. O time de Arteta possui a defesa menos vazada do Campeonato Inglês, com 22 gols sofridos em 25 rodadas.

Já o Newcastle tem uma campanha mediana no Campeonato Inglês, fora da zona de classificação de competições continentais.

Arsenal x Newcastle ao vivo: onde assistir à transmissão

Star+: streaming

Quando será Arsenal x Newcastle



Hoje, sábado, 24 de fevereiro (24/02), às 17h (horário de Brasília).

Onde será Arsenal x Newcastle



Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra