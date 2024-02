Porto x Arsenal: onde assistir ao vivo - Champions League

Porto e Arsenal se enfrentam hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro (21/02), em jogo das oitavas de final da Champions League. A partida será disputada no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal, às 17h (horário de Brasília).

Jogando a primeira partida em Portugal, o Porto se classificou em segundo lugar no grupo H da Liga dos Campeões, ficando atrás do Barcelona. O Arsenal avançou para as oitavas de final como líder do grupo B.

O último confronto entre as duas equipes ocorreu na própria Liga dos Campeões, na temporada 2009/2010. Também nas oitavas de final daquela temporada, o clube da inglês, comandado por Nasri e Bendtner, se classificou com uma vitória de 5x0 e uma derrota de 2x1.

Porto x Arsenal ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max : Streaming



: Streaming Space: TV fechada

Quando será Porto x Arsenal



Hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro (21/02), às 17h (horário de Brasília).

Onde será Porto x Arsenal



Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

