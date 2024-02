PSV x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo - Champions League

O confronto terá transmissão ao vivo no Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O Borussia Dortmund se classificou na liderança do grupo F com 11 pontos, por isso terá o direito de decidir o confronto na Alemanha. Já ao PSV ficou na segunda colocação com nove pontos no grupo B da Liga dos Campeões, ficando atrás do Arsenal.

As duas equipes se enfrentaram em duas ocasiões, e o BVB tem vantagem nesses confrontos. As duas partidas aconteceram durante a Champions League da temporada 2002/2003, onde em uma partida houve empate e na outra vitória dos alemães por 3x1.

Com Alcaraz, ATP divulga lista de jogadores para o Rio Open 2024; VEJA nomes

PSV x Borussia Dortmund ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max : Streaming



: Streaming Space: TV fechada

Quando será PSV x Borussia Dortmund



Hoje, terça-feira, 20 de fevereiro (20/02), às 17h(horário de Brasília).

Onde será PSV x Borussia Dortmund



Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda

Hungria e Eslováquia se classificam para Euro 2024; CONFIRA