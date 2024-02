Inter de Milão x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo - Champions League

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e HBO Max(Streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O Atlético de Madrid se classificou na liderança do grupo E com 14 pontos, por isso terá o direito de decidir o confronto na Espanha. Já a Internazionale ficou na segunda colocação com 12 pontos no grupo D da Liga dos Campeões, ficando atrás da Real Sociedad.

No único confronto oficial entre as duas equipes, os espanhóis acabaram saindo vencedores na final da Supercopa Europeia de 2010. Mônaco foi o palco da final entre os campeões das temporadas anteriores da Champions League (Inter) e da Europa League (Atlético), onde a equipe espanhola venceu por 2x0.

Inter de Milão x Atlético de Madrid ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max : Streaming

: Streaming SBT : TV aberta

: TV aberta TNT Sports: TV fechada

Quando será Inter de Milão x Atlético de Madrid



Hoje, terça-feira, 20 de fevereiro (20/02), às 17h(horário de Brasília).

Onde será Inter de Milão x Atlético de Madrid



San Siro, em Milão, na Itália

