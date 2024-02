Lyon x Nice: veja onde assistir ao jogo ao vivo - Campeonato Francês

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Streaming da Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Lyon e Nice se enfrentam hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro (16/02), pela 22ª rodada da do Campeonato Francês. A partida será disputada no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, França, às 17h (horário de Brasília).

O Lyon está tentando se recuperar no Campeonato Francês. O clube, do zagueiro Adryelson e do goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo, está a três pontos de distância. Já o Nice, que está na parte de cima da tabela, é o atual vice-líder, com 11 pontos de distância do líder do campeonato.

Lyon x Nice ao vivo: onde assistir à transmissão

Star +: Streaming

Quando será Lyon x Nice



Hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro (16/02), às 17h (horário de Brasília).

Onde será Lyon x Nice



Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, França

