Inter Miami x Charlotte FC: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Com grande parte do campeonato já decidido, o Inter Miami, atualmente na penúltima colocação, só tem duas partidas e sua diferença para o último colocado do play-in (pré-playoffs) é de sete pontos, ou seja, sem chance de alcançá-lo.

O Inter Miami, sem muitas pretensões no campeonato, enfrenta hoje, 18, o Charlotte FC, que ainda luta pela classificação para os playoffs da MLS. Ainda não se sabe se Lionel Messi estará em campo, já que ele estava atuando pela Argentina ontem 17, pelas Eliminatórias. A partida será em Miami, no Lockhart Stadium, às 21 horas (horário de Brasília).

O time, que viveu uma boa fase com a chegada de Messi, com a contusão do craque, acabou regredindo, com dois empates e duas derrotas recentes, resultados que decretaram o fim da temporada da equipe.

Charlotte, por sua vez, está apenas a um ponto do play-in e busca contra o Inter Miami a conquista dessa vaga para a disputa de uma vaga na pós-temporada.

Inter Miami x Charlotte FC: informações

Local: Lockhart Stadium, em Miami (Estados Unidos)



Data: quarta-feira, 18 de outubro de 2023



Horário: 21h (horário de Brasília)

Inter Miami x Charlotte FC: onde assistir

Apple TV+, via MLS Season Pass: Streaming

Inter Miami: futuro com Messi

Na última terça-feira, 17, Lionel Messi esteve presente na partida das Eliminatórias da Copa do Mundo, entre Argentina e Peru. Com a vitória por 2x0, com dois gols do craque, no pós-jogo, ele foi indagado sobre seu futuro no time americano.

"É uma pena (não se classificar para os playoffs da MLS). Chegamos muito perto. Falhei nos últimos jogos, tivemos várias lesões, o mês de julho foi muito difícil para nós, jogávamos de três em três dias, viajávamos. Mas ganhamos um torneio, que é importante para o clube e para o que está por vir no ano que vem", relatou ao TyC Sports.

Ao ser perguntado sobre um provável empréstimo enquanto o calendário de sua equipe em 2024 não se inicia, Messi negou.