Inter Miami de Messi fará dois amistosos na China em novembro

Três dias depois, a franquia americana vai enfrentar o Chengdu Rongcheng no Phoenix Hill Sports Park, estádio com capacidade para mais de 60 mil torcedores.

Fora dos playoffs da MLS, o Inter Miami de Lionel Messi fará sua primeira excursão internacional no início de novembro, com dois amistosos contra equipes da liga chinesa.

"Estamos muito empolgados em continuar expandindo o alcance global do nosso clube, levando nosso time para jogar diante de torcedores incríveis ao redor do mundo", disse no comunicado Xavier Asensi, diretor comercial do Inter.

A excursão da equipe americana vai acontecer antes da próxima rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em que a Argentina vai enfrentar Uruguai (16 de novembro) e Brasil (21 de novembro).

Os amistosos anunciados na China são o primeiro projeto para maximizar a presença no futebol dos Estados Unidos de Lionel Messi, mas o Inter Miami trabalha em outras propostas, como a realização de um jogo no início de 2024 contra o Newell's Old Boys, clube de infância do craque argentino.

