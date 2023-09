Al-Nassr de CR7 x Al-Tai: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Na busca da liderança do Campeonato Saudita, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo irá enfrentar o Al-Tai; veja onde assistir ao vivo, horário e mais

O técnico da equipe, Luis Castro, justificou a presença de CR7 no banco. “Decidimos descansar o (Cristiano) Ronaldo, o Brozovic e o Al-Ghannam para controlar os níveis de cansaço", disse.

O jogo será disputado na casa do Al-Tai e terá o retorno de Cristiano Ronaldo para os visitantes. O craque português ficou apenas no banco de reservas na última partida do Al-Nassr.

O Al-Nassr, na disputa pela liderança do Campeonato Saudita , enfrentará o Al-Tai no Estádio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed. O confronto será nesta sexta-feira, 29 de setembro, às 12 horas (horário de Brasília).

Al-Tai x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e horário

Data: Sexta-feira, 29 de setembro



Horário: 12h (horário de Brasília)



Local: Estádio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed, Ha'il, na Arábia Saudita



Onde assistir: BandSports, em canal fechado, e no canal GOAT, no YouTube.

Al-Tai x Al-Nassr: busca pela liderança

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, ocupa atualmente a quinta posição do Campeonato Saudita com 15 pontos, três pontos de diferença do líder, Al-Ittihad, de Karim Benzema e Fabinho.

Na artilharia do campeonato, Cristiano Ronaldo está na liderança, com nove gols e quatro assistências, com 13 participações em gols nas sete primeiras rodadas.

