Inter Miami, de Messi x Nashville SC: onde assistir e horário

O Inter Miami joga hoje, sábado, 19 de agosto (19/08), contra o clube Charlotte FC, na final do Leagues Cup 2023.

O Leagues Cup, ou Copa das Ligas, teve início dia 21 de julho e termina dia 19 de agosto.

O torneio tem o objetivo de determinar qual o melhor equipe entre os principais times da América do Norte, e este ano o evento marcou a estreia do Messi no Inter Miami.