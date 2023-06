Neymar se despede de Messi, deseja sorte e lamenta: "Não saiu como pensávamos"

Atacante brasileiro publica mensagem nas redes sociais após astro argentino deixar o PSG. Com futuro indefinido, Lionel agradece

O Paris Saint-Germain confirmou o fim da passagem de Lionel Messi pelo clube no último sábado, 3. Neste domingo, 4, por meio de seu perfil no Instagram, o atacante Neymar publicou uma mensagem de despedida ao astro argentino, com quem já havia jogado junto pelo Barcelona.

“Irmão, não saiu como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais dois anos com você. Muita sorte na sua nova etapa e que sejas felizes. Gosto de você”, escreveu Neymar, com a imagem de um coração e duas fotos ao lado do amigo.

Lionel Messi, então, respondeu ao brasileiro. “Obrigado, Ney! Acima de tudo, fica isso, que voltamos a desfrutar de jogar juntos e compartilhar o dia a dia. Te desejo tudo de melhor. Além de ser craque, você é uma pessoa maravilha e, no final, é isso que vale. Gosto muito de você”, escreveu o argentino, ainda com futuro indefinido.

Companheiros pelo Barcelona entre 2013 e 2017, Neymar e Messi colecionaram títulos, incluindo a Champions League. Com a camisa do PSG, ambos conquistaram duas edições do Campeonato Francês e a Supercopa local, mas não conseguiram ganhar o torneio continental.