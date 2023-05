Principal alvo da CBF para a seleção, Ancelotti permanecerá no Real, diz jornal

Periódico Marca, da Espanha, garante que treinador italiano continuará à frente do time espanhol para a próxima temporada, apesar do interesse brasileiro

Às vésperas do embate contra o Manchester City por uma vaga na final da Liga dos Campeões, o jornal espanhol Marca garantiu a permanência do treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti. De acordo com a publicação, a continuidade do italiano, que está sendo especulado na seleção brasileira, é "indiscutível" mesmo em caso de eliminação no torneio continental.

"Sua continuidade é indiscutível em um mundo, não esqueçamos, tão mutável quanto o futebol", afirmou o periódico da Espanha, nesta quarta-feira, 17.

Desde a saída do técnico Tite, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu um novo nome para ocupar o posto mais cobiçado do país. Até o momento, o principal especulado é Ancelotti, que já reiterou em algumas oportunidades o desejo de permanecer no clube espanhol.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues estabeleceu inicialmente 25 de maio como data limite para aguardar o histórico comandante. Contudo, posteriormente, admitiu que pode esperar até junho e, caso a negociação não se concretize, partirá para um plano B.

Em busca de mais uma final da Liga dos Campeões, Ancelotti, na temporada 2023, já conquistou a Copa Espanha, mas amargou a perda do Campeonato Espanhol para o Barcelona.