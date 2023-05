Com Arthur Cabral, Fiorentina busca vaga na final da Conference League

Atleta ex-Ceará marcou no jogo de ida, mas clube italiano perdeu para o Basel por 2 a 1. Partida de volta ocorre nesta quinta-feira, 18, às 16 horas

O atacante Arthur Cabral, que atuou no Ceará entre 2015 e 2018, deve ir a campo amanhã, 18, pelo jogo de volta da semifinal da Conference League. Na ida, o brasileiro chegou a abrir o placar para a Fiorentina contra o Basel-SUI, seu ex-clube, mas o adversário virou o placar para 2 a 1 e saiu na frente em busca da vaga na final.

O paraibano estava cotado para perder a primeira partida por uma lesão. O jogador não havia atuado na partida anterior do Campeonato Italiano, contra o Napoli, mas foi titular contra a equipe suíça pelo torneio europeu.

No último domingo, o atacante ficou de fora do duelo contra a Udinese, pelo certame nacional, para aprimorar sua forma física. Arthur dispensou uma folga durante a semana e já está treinando normalmente com o elenco.

Caso reverta a desvantagem, a Viola terá a chance de ser a segunda equipe a conquistar a Conference League, que teve como primeira vencedora a Roma-ITA. A final do campeonato internacional ocorrerá no dia 7 de junho, às 16 horas, na Formatura Arena, em Praga, capital da República Tcheca.



Artilheiro em busca da primeira conquista

Com o tento marcado contra o Basel, Arthur chegou a 21 gols e segue sendo o maior artilheiro da história da Conference League. O brasileiro busca conquistar seu primeiro título na Fiorentina e terá chance também na final da Copa da Itália, contra a Inter de Milão, no próximo dia 24.

O atacante alcançou sete gols na atual edição da Conference e se isolou na artilharia do torneio. Na temporada, o jogador soma 16 gols e é o artilheiro da Viola.

Além de ser o líder em tentos do time, ele foi eleito o melhor atleta da Fiorentina nos meses de fevereiro e março. O paraibano atua na Europa desde setembro de 2019 e está desde janeiro de 2022 na Itália.