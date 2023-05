Campeão Napoli vence Fiorentina no Italiano; Juventus é vice-líder

O Napoli comemorou o título do Campeonato Italiano garantido matematicamente no meio de semana com uma vitória em casa sobre a Fiorentina por 1 a 0 neste domingo, pela 34ª rodada, que teve a Juventus assumindo a vice-liderança ao bater a Atalanta por 2 a 0 em Bérgamo.

No estádio Diego Maradona, o clima era de festa entre os jogadores e a torcida napolitana.

O autor do único gol do jogo foi o artilheiro nigeriano Victor Osimhen, de pênalti (74'), depois de ele mesmo desperdiçar outra penalidade máxima no início do segundo tempo (48').

Osimhen já tinha marcado no empate em 1 a 1 com a Udinese na última quinta-feira, que garantiu o 'Scudetto' para o Napoli, o terceiro da história do clube e o primeiro desde os tempos de Maradona.

O nigeriano também aumentou sua liderança na artilharia do campeonato chegando aos 23 gols, quatro a mais que o argentino Lautaro Martínez (Inter de Milão).

Diante de 55 mil torcedores, o Napoli conseguiu sua primeira vitória como mandante desde o dia 15 de março, depois de quatro jogos sem vencer em seu estádio (uma derrota e três empates, levando em conta todas as competições).

Após o apito final, os jogadores comemoram o título com uma volta olímpica e deram início à festa prometida pelo proprietário do clube, Aurelio De Laurentiis.

"É uma emoção única, principalmente para o menino... Merecemos muito este título e estamos aqui para agradecer a todos", explicou à AFP um torcedor, Luigi, de 45 anos, que estava no estádio com o filho Ciro, de 10 anos, vestindo uma camisa do Napoli.

Mais cedo, a Juventus deu um passo importante para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa ao derrotar fora de casa a Atalanta por 2 a 0, com gols do jovem inglês Samuel Iling-Junior (56') e do sérvio Dusan Vlahovic (90'+8).

Na tabela, a Juve é agora vice-líder, com dois pontos de vantagem sobre a Lazio (3ª), que no sábado foi batida pelo Milan (2 a 0). A Atalanta, sexta colocada, fica agora a cinco pontos da Inter (4ª), que fecha a zona de classificação para a Champions.

Mas além do resultado, o jogo foi marcado por insultos racistas dos torcedores locais contra Vlahovic.

"Infelizmente, estes gritos continuam. É preciso combatê-los", disse o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, à plataforma DAZN após a partida.

"O racismo deve ser combatido, mas, para mim, trata-se primeiro de uma falta de respeito, falta de educação", lamentou o treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Em outro jogo do dia, Torino (10º) e Monza (9º) empataram em 1 a 1. O paraguaio Antonio Sanabria colocou o time de Turim na frente no início do segundo tempo (46'), mas Gianluca Caprari (86') deixou tudo igual na reta final.

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Milan - Lazio 2 - 0

Roma - Inter 0 - 2

Cremonese - Spezia 2 - 0

- Domingo:

Atalanta - Juventus 0 - 2

Torino - Monza 1 - 1

Napoli - Fiorentina 1 - 0

(15h45) Lecce - Hellas Verona

- Segunda-feira:

(13h30) Udinese - Sampdoria

Empoli - Salernitana

(15h45) Sassuolo - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 83 34 26 5 3 70 23 47

2. Juventus 66 34 20 6 8 52 28 24

3. Lazio 64 34 19 7 8 52 26 26

4. Inter 63 34 20 3 11 62 35 27

5. Milan 61 34 17 10 7 55 39 16

6. Atalanta 58 34 17 7 10 56 41 15

7. Roma 58 34 17 7 10 45 33 12

8. Fiorentina 46 34 12 10 12 45 40 5

9. Monza 46 34 12 10 12 42 45 -3

10. Torino 46 34 12 10 12 36 39 -3

11. Bologna 45 33 12 9 12 42 43 -1

12. Udinese 43 33 10 13 10 43 41 2

13. Sassuolo 43 33 12 7 14 40 49 -9

14. Salernitana 35 33 7 14 12 41 54 -13

15. Empoli 35 33 8 11 14 29 43 -14

16. Lecce 31 33 7 10 16 28 40 -12

17. Hellas Verona 27 33 6 9 18 27 51 -24

18. Spezia 27 34 5 12 17 28 56 -28

19. Cremonese 24 34 4 12 18 31 59 -28

20. Sampdoria 17 33 3 8 22 20 59 -39

