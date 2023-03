Napoli faz 3 a 0 no Frankfurt e vai às quartas da Liga dos Campeões pela primeira vez

No jogo de volta das oitavas de final da Champions League, o Napoli derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 e se classificou no estádio Diego Armando Maradona, na Itália. Osimhen, duas vezes, e Zielinski foram os responsáveis pelos gols do triunfo desta quarta-feira, 15.

Após também vencer por 2 a 0 no duelo de ida, os comandados do técnico Luciano Spalletti fizeram história pelo clube. O Napoli nunca havia chegado às quartas de final da principal competição europeia antes. O time também faz uma ótima campanha no Campeonato Italiano e está no topo da tabela, com 68 pontos em 26 partidas.

Agora, o Napoli se junta à Inter e Milan como as equipes da Itália garantidas na próxima fase da Champions. O sorteio, que pode colocar dois dos três times frente a frente, acontece na próxima sexta-feira, 17, às 8 horas (horário de Brasília).

Já o Frankfurt se despediu do torneio após passar em segundo no grupo D. Campeão da última Europa League, o clube alemão está brigando pelo G-4 do Campeonato Alemão e tentará voltar à competição na próxima temporada. Atualmente, a equipe ocupa a sexta colocação, com 40 pontos.

O jogo

As melhores chances da primeira etapa vieram dos pés de Kvaratskhelia. Aos 18 minutos, o jogador do Napoli conduziu no campo de ataque e só parou após o goleiro Trapp fechar bem o ângulo. Já aos 42, o georgiano recebeu a bola de Zielinski e foi impedido novamente pelo alemão.

Já nos acréscimos, Politano recebeu passe por cima de Lobotka e cruzou pela direita para Osimhen. O nigeriano subiu muito alto e cabeceou sozinho, no canto esquerdo de Trapp, para abrir o placar do jogo.

No segundo tempo, o artilheiro do Napoli balançou as redes mais uma vez. Após cruzamento de Di Lorenzo, Osimhen se jogou na bola para fazer o segundo do jogo. Apesar de fazer o gol, o atacante caiu em cima da própria mão e precisou ser atendido pelos médicos do clube para continuar em campo.

Aos 18 minutos, Sow derrubou Zielinski na área e o árbitro marcou pênalti para o time da casa. O próprio polonês foi para a cobrança e chutou no meio do gol, marcando o terceiro da sua equipe.

