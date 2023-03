Liga dos Campeões: Real Madrid bate Liverpool outra vez e carimba vaga nas quartas

Com gol de Benzema, time espanhol vence ingleses por 1 a 0 no Santiago Bernabéu e avança à próxima fase do torneio europeu

Nesta quarta-feira, 15, o Real Madrid recebeu o Liverpool pela partida de volta das oitavas de final da Champions League e garantiu a sua classificação para a próxima fase. Após derrotar o Liverpool por 5 a 2 na ida no Anfield, os merengues venceram o segundo jogo por 1 a 0, com gol de Karim Benzema.

Agora, o Real Madrid aguarda para saber qual será seu adversário na próxima fase da Liga dos Campeões. Os confrontos das quartas de final do campeonato europeu serão definidos em sorteio nesta sexta-feira, 17, às 8 horas.

O próximo compromisso do Real Madrid será pelo Campeonato Espanhol diante do seu maior rival, Barcelona, fora de casa, no domingo, 19, às 17 horas (de Brasília). Já o Liverpool só volta a jogar no dia 1º de abril, contra o Manchester City fora de casa, às 8h30min, pela Premier League.

O jogo

Com quatro atacantes na escalação inicial, o Liverpool começou o jogo com pressa e tentando marcar logo cedo no primeiro tempo. Enquanto isso, o Real Madrid tentava cadenciar a partida e desacelerar o ritmo frenético que a equipe inglês implementava em campo, mas sem abrir mão da criação.

Com o desespero do Liverpool, o Real Madrid teve espaço no meio de campo e chegou bem no primeiro tempo, forçando Alisson a fazer grandes defesas e carimbando o travessão com Camavinga. Na metade final da etapa inicial, os ingleses melhoraram e passaram a exigir boas intervenções também do Courtois.

No segundo tempo, o Real Madrid voltou melhor e viu o Liverpool cair de rendimento na reta final do jogo. Após muita insistência, Karim Benzema enfim abriu o placar aos 33 minutos da etapa derradeira, com assistência de Vinícius Jr. depois do brasileiro furar um chute cara a cara com Alisson.

