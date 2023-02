Sem brilho de Neymar e Messi, PSG perde para Bayern pelas oitavas da Champions

Com gol de Coman, ex-jogador do time francês, alemães vencem por 1 a 0 fora de casa e abrem vantagem por classificação na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain largou atrás por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe francesa foi derrotada pelo Bayern de Munique em casa nesta terça-feira, 14, por 1 a 0, em duelo no Parque dos Príncipes. O único gol da partida foi marcado por Coman, em lance que contou com falha de Donnaruma.

Este é um roteiro já conhecido por ambos os times, visto que na final da competição em 2019/20, o mesmo jogador decidiu o jogo disputado entre eles, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em campo, os bávaros foram amplamente superiores e conseguiram neutralizar as ações da dupla Messi e Neymar no primeiro tempo. Mbappé, voltando de lesão, começou o duelo no banco de reservas e foi a campo somente na etapa final, mas não conseguiu alterar o placar. Ele chegou a balançar as redes duas vezes, mas ambos os tentos foram anulados por impedimento.

O PSG, agora, terá pouco mais de três semanas para se preparar e tentar mudar a história do confronto. As equipes voltam a se encontrar no dia 8 de março, uma quarta-feira, novamente às 17h (de Brasília), na Allianz Arena.

Antes, o time de Christophe Galtier encara o Lille, pelo Campeonato Francês, às 9 horas do próximo domingo, 19. Enquanto isso, os comandados de Julian Nagelsmann visitam o Borussia Monchengladbach, pelo Campeonato Alemão, às 11h30min deste sábado, 18.

O Bayern de Munique bem que tentou, mas o primeiro tempo não teve nada de gols. Com uma pressão sufocante, os bávaros adiantaram sua marcação e impediam que os craques Messi e Neymar sequer encostassem na bola nos minutos iniciais.

A primeira chance clara de gol, entretanto, só foi surgir aos 26 minutos. Musiala foi acionado por Pavard, dentro da área, mas no momento do chute foi desarmado por Sergio Ramos. Pouco depois, foi a vez de Choupo-Moting levar perigo em cabeceio que saiu à esquerda das traves de Donnaruma.

Aos 42, o Bayern assustou com Kimmich, naquela que foi a melhor oportunidade da primeira etapa. O meia pegou sobra na entrada da área e bateu firme, mas Donnaruma saltou para fazer a defesa. Já o PSG, sem soluções para contra-atacar, não finalizou nenhuma vez ao gol de Sommer.

Ao contrário do que aconteceu na primeira parte do jogo, foi o time parisiense quem abriu os trabalhos na volta do intervalo. Logo aos quatro minutos, o garoto Zaire-Emery girou sobre a marcação, avançou pela direita e cruzou rasteiro para Neymar, que se esticou, mas não conseguiu alcançar.

Aos sete, porém, o Bayern estreou o marcador. Davies cruzou na segunda trave e Coman apareceu sozinho para tocar rasteiro, de primeira, contando com colaboração do goleiro Donnaruma, que deixou a bola passar por baixo dos seus braços.

Os bávaros seguiram em cima e produziram duas novas chances com Choupo-Moting, aos 16 e 17 minutos. A primeiro parou nas mãos de Donnaruma, enquanto, na outra, o camaronês acertou a trave.

Aos 27, Neymar ficou com sobra na área e arriscou duas vezes. Na segunda, Mbappé pegou o rebote e completou para o gol, mas estava em posição adiantada. Cerca de dez minutos depois, o brasileiro lançou Nuno Mendes, que cruzou para o meio da área e encontrou Mbappé, que estufou as redes. Mais uma vez, contudo, o tento foi anulado por impedimento.

Na sequência, aos 38, Nuno Mendes fez nova jogada pela esquerda e lançou Messi, que foi bloqueado na hora do chute. Já nos acréscimos, o argentino tentou avançar próximo à área e provocou a expulsão de Pavard, que está fora do jogo de volta.

