Milan vence Tottenham por 1 a 0 e abre vantagem nas oitavas da Liga dos Campeões

Equipe italiana ganha no San Siro com gol de Bahim Díaz e sai na frente em duelo por classificação. Confronto de volta será em 8 de março, na Inglaterra

No San Siro, o Milan venceu o Tottenham, por 1 a 0, nesta terça-feira, 14, em duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e saiu em vantagem na busca pela na próxima fase. Brahim Díaz foi o autor do único gol do jogo.

As equipes voltam a se encontrar no dia 8 de março, às 17 horas (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium.

Antes, porém, os times focam nos respectivos torneios nacionais. O Tottenham duela com o West Ham, neste domingo, 19, às 13h30min, pela 24ª rodada do Inglês. Já o Milan joga com o Monza, no sábado, 18, às 14 horas, pela 23ª rodada do Italiano.

O jogo

O Milan abriu o placar aos seis minutos. Theo Hernández venceu a disputa com Cristian Romero, finalizou e viu Forster fazer a defesa. Brahim Díaz tentou em seguida, mas o goleiro evitou mais uma vez. O camisa 10 insistiu e desviou de cabeça para o gol.

Na sequência, o Tottenham chegou com um lançamento na área, mas a bola ficou tranquila para Tatarusanu fazer a defesa. A equipe inglesa teve mais uma chance após cobrança de falta de Son, mas a defesa do Milan afastou com tranquilidade.

Na reta final, Rafael Leão tentou da entrada da área e mandou por cima do gol. Antes do primeiro tempo terminar o Tottenham quase empatou. Kane ficou com a sobra após defesa do chute de Son. A bola acertou a trave e ainda pingou em cima da linha, mas não entrou.

Os minutos iniciais da segunda etapa repetiram grande parte do primeiro tempo e não apresentaram muita emoção. Mesmo com mudanças visando o empate, o Tottenham teve dificuldades para concluir bem as jogadas. O Milan quase ampliou aos 32, após De Ketelaer cabecear próximo ao gol.

Em seguida, o time italiano assustou de novo com Thiaw, que recebeu de Rafael Leão e, de cabeça, mandou para fora perto da trave de Forster. A resposta do Tottenham veio em seguida. Richarlison ajeitou para Pape Sarr, que mandou pelo lado de fora.

