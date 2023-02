Real Madrid é derrotado pelo Mallorca antes de viajar ao Mundial

Em campo, o técnico Carlo Ancelotti teve os desfalques do atacante Karim Benzema e do zagueiro Éder Militão, ambos com dores musculares

O Real Madrid realizou neste domingo, 5, a última partida antes de embarcar para Marrocos, visando a disputa do Mundial de Clubes. A equipe visitou o Mallorca, mas acabou sendo derrotada por 1 a 0, com gol contra de Nacho Fernández. O meia-atacante Asensio ainda desperdiçou um pênalti no duelo.

Desta forma, o time merengue ficou distante da liderança do Campeonato Espanhol. A diferença para o primeiro colocado Barcelona, agora, é de cinco pontos, mas a desvantagem pode aumentar para oito caso os catalães vençam o Sevilla ainda neste domingo, às 17 horas.

Em campo, o técnico Carlo Ancelotti teve os desfalques do atacante Karim Benzema e do zagueiro Éder Militão, ambos com dores musculares. Porém, segundo o próprio treinador, a dupla não preocupa e será relacionada para o Mundial.

Por outro lado, o comandante ganhou uma nova preocupação neste domingo: o goleiro Courtois. O belga, escalado como titular do confronto, sentiu um incômodo durante o aquecimento e não conseguiu ir a campo. Quem o substituiu foi o jovem ucraniano Lunin, de 23 anos.

Adversário do Real no Mundial

O primeiro compromisso do Real Madrid no Mundial é já nesta quarta-feira, às 16h, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, diante do Al Ahly, do Egito, que bateu o Seattle Sounders no último sábado, 4, e alcançou a semifinal. O vencedor do duelo irá enfrentar Flamengo ou Al-Hilal na grande decisão, marcada para o próximo sábado, 11.

Já em La Liga, o time volta a campo apenas na outra quarta, dia 15, contra o Elche, às 17 horas.

