Final de jogo: #Grêmio 3x0 Aimoré

E O 100% CONTINUA!! Com um gol de Bruno Uvini e dois de Suárez, vencemos a equipe do Aimoré aqui na Arena, nesta linda tarde de sábado.

O atacante uruguaio Luís Suárez mostrou que seu faro de gol está em dia para marcar duas vezes e ajudar o Grêmio a derrotar o Aimoré por 3 a 0, neste sábado (4) em Porto Alegre. Com este resultado, o Tricolor mantém a ponta da classificação do Campeonato Gaúcho (agora com 15 pontos) com 100% de aproveitamento.