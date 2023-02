Ex-Ceará, Léo Chú disputará Mundial de Clubes pelo Seattle Sounders

Léo Chú é um dos três brasileiros que fazem parte do elenco do Seattle. Ele está na equipe norte-americana desde 2021, quando foi vendido pelo Grêmio

O atacante Léo Chú, ex-Ceará, defenderá o Seattle Sounders no Mundial de Clubes 2023. A equipe do jogador tem estreia marcada para sábado, 4, e enfrentará o vencedor do duelo entre Al Ahly e Auckland City, que será definido nesta quarta-feira, 1.

Léo Chú é um dos três brasileiros que fazem parte do elenco do Seattle. Os outros dois são o meio-campista João Paulo, que tem passagens por Internacional, Santa Cruz e Botafogo, e o centroavante Héber, ex-Avaí.

Os principais destaques do clube são dois sul-americanos com passagens pelo futebol brasileiro: o uruguaio Lodeiro, que já vestiu as camisas do Botafogo e do Corinthians no Brasil, e o peruano Ruidíaz, ex-Coritiba.

O Seattle garantiu vaga no Mundial após conquistar a Concachampions, que reúne clubes da América do Norte e Central e do Caribe. Flamengo, campeão da Libertadores, e Real Madrid, campeão da Champions League, já começam a competição a partir da semifinal.

O time de Léo Chú está do mesmo lado do Real Madrid no chaveamento. Portanto, caso avance no sábado, o Seattle enfrentará os merengues por uma vaga na final.

Destaque no Ceará

O atacante brilhou com a camisa do Ceará em 2020, quando foi emprestado pelo Grêmio ao clube do Porangabuçu. No Vovô, ele foi campeão da Copa do Nordeste e destaque da equipe na campanha na Série A, que rendeu a classificação para a Sul-Americana.

Chú defendeu o Ceará em 30 jogos na temporada 2020, quando marcou três gols e deu seis assistências. No ano seguinte, ele retornou ao Grêmio e foi vendido ao Seattle.

