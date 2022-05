Brighton x Manchester United ao vivo: onde assistir à Premier League

Brighton enfrenta o Manchester United de Cristiano Ronaldo hoje, sábado, 7 de maio (07/05), em partida válida pela 36ª rodada da Premier League. O confronto está marcado para começar às 13 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Falmer Stadium, em Brighton, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, horário e últimas notícias ao final do texto.

Brighton x Manchester United ao vivo: onde assistir

ESPN: canal para assinantes



Star+: serviço de streaming



Brighton x Manchester United: provável escalação

Brighton:

Robert Sánchez; Cucurella, Lewis Dunk e Joel Veltman; Leandro Trossard, Moisés Caicedo, Yves Bissouma e Solly March; Mac Allister, Lallana e Danny Welbeck

Técnico: Graham Potter

Manchester United:

De Gea; Dalot, Varane, Victor Lindelof e Alex Telles; McTominay, Matic, Elanga e Bruno Fernandes; Rashford e Cristiano Ronaldo

Técnico: Ralf Rangnick

Quando será Brighton x Manchester United

Hoje, 7 de maio (07/05), às 13 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Brighton x Manchester United

Falmer Stadium, em Brighton, na Inglaterra

