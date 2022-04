Rudiger descarta Manchester United e Barcelona é o favorito para contratar o zagueiro, diz jornal

O alemão de 29 anos termina seu contrato com o Chelsea no final de junho

Antonio Rudiger promete ser um dos jogadores por quem grandes clubes da Europa irão brigar na próxima temporada. Segundo o Manchester Evening News, o zagueiro já descartou o Manchester United e teria dito “não” à oferta apresentada pelo clube.



O motivo seria a situação de qualificação dos Reds, que não têm presença garantida na próxima Liga dos Campeões. Enquanto isso, o resto dos pretendentes permaneceriam na corrida para obter sua assinatura. Nessa lista estão clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e Barcelona.



Sobre o assunto Liverpool supera Manchester City e vai à final da Copa da Inglaterra

Juventus sofre, mas empata com Bologna no fim do jogo pelo Campeonato Italiano

Clubes e jogadores se solidarizam com Cristiano Ronaldo após morte do filho

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O alemão de 29 anos termina seu contrato com o Chelsea no final de junho e o cenário aproxima o interesse, principalmente dos Culés. No final de março, dirigentes do clube catalão foram flagrados em reunião com o empresário de Rudiger para negociações secretas em um restaurante na cidade de Barcelona.

Tags