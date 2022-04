Juventus sofre, mas empata com Bologna no fim do jogo pelo Campeonato Italiano

A Juventus perdeu a chance de colar no Napoli na tabela do Campeonato Italiano. Recebendo o Bologna neste sábado, pela 33ª rodada da competição, no Allianz Stadium, em Turim, a equipe comandada por Massimiliano Allegri não confirmou seu favoritismo e acabou tendo de se conformar com o empate em 1 a 1. Arnautovic abriu o placar para os visitantes. Vlahovic deixou tudo igual para a Juve nos acréscimos do segundo tempo.

Com o tropeço, a Juventus foi a 63 pontos, se mantendo na quarta colocação. O Napoli, em terceiro, possui 66 tentos, mas com um jogo a menos. A equipe do Sul da Itália entra em campo na próxima segunda-feira, contra a Roma, quinta colocada e que ainda sonha em desbancar a Juve da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O jogo

O primeiro tempo não contou com fortes emoções, embora a Juventus não tenha demorado para chegar ao gol adversário. Logo aos três minutos, Dybala arriscou de fora da área, mas mandou para fora. Pouco depois foi a vez do Bologna assustar os donos da casa ao conseguir o desarme na saída de bola da Velha Senhora e experimentar de longa distância, mas também faltou pontaria aos visitantes.

Vlahovic, a grande promessa da Juventus, por pouco não abriu o placar aos dez minutos, completando de cabeça o cruzamento da esquerda, mas a bola passou a centímetros do travessão. Mais tarde, Dybala teve outra oportunidade, em cobrança de falta, mas mandou à esquerda do goleiro do Bologna.

Antes do intervalo, o brasileiro Danilo também tentou abrir o marcador em chute de fora da área, já que, com a bola rolando, o ataque da Juventus não fluía, mas também não conseguiu acertar a baliza.

Se o primeiro tempo não empolgou os torcedores no Allianz Stadium, a etapa complementar foi bem mais movimentada. Logo aos seis minutos, o Bologna surpreendeu os donos da casa ao encaixar boa troca de passes e deixar Arnautovic cara a cara com o goleiro Szczesny. O centroavante austríaco teve toda a tranquilidade para driblar o guarda-meta rival e estufar as redes, marcando seu 13º gol na temporada.

Em desvantagem, a Juventus se viu ainda mais na obrigação de ir para cima do Bologna e em poucos minutos levou mais perigo à meta rival que em todo o primeiro tempo. Primeiro, Danilo subiu mais alto que a defesa visitante e cabeceou firme, carimbando a trave.

Depois, foi a vez de De Ligt aproveitar a bola alçada na área para, também de cabeça, obrigar o goleiro Skopurski a fazer a defesa no reflexo para evitar o empate.

Mas, quando muitos torcedores da Juve imaginavam que o time não conseguiria evitar o tropeço em casa, Morata criou uma excelente oportunidade de empate ao ser derrubado na entrada da área, forçando a expulsão de Soumaoro, que era o último homem na jogada. Por reclamação, Medel também recebeu cartão vermelho. Porém, na cobrança de falta, Vlahovic não acertou o alvo.

Só que o sérvio se redimiu já nos acréscimos. Morata finalizou de voleio, dentro da área, e Vlahovic apareceu no segundo pau para completar de cabeça, empatando o jogo na bacia das almas para, ao menos, evitar a derrota para o Bologna no Allianz Stadium.

Confira outros resultados deste sábado de Campeonato Italiano:

Cagliari 1 x 0 Sassuolo

Udinese 4 x 1 Empoli

Sampdoria 1 x 2 Salernitana

Fiorentina 1 x 0 Venezia

Lazio 1 x 1 Torino

