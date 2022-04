Inter de Milão x Verona ao vivo: onde assistir ao Campeonato Italiano

Inter de Milão e Verona se enfrentam hoje, sábado, 9 de abril (09/04), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo está marcado para começar às 13 horas (horário de Brasília) no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Inter de Milão x Verona ao vivo: onde assistir

Star+: serviço de streaming por assinatura

ESPN: canal fechado

Inter de Milão x Verona ao vivo: provável escalação



Inter de Milão:

Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dunfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic, Correa e Dzeko

Desfalques: Martínez (suspenso)

Técnico: Simone Inzaghi

Verona:



Montipo, Ceccherini, Gunter, Casale, Lazovic, Ilic, Tameze, Faraoni, Caprari, Bessa e Simeone

Desfalques: Dawidowicz e Pandur

Técnico: Igor Tudor

Quando será Inter de Milão x Verona

Hoje, 9 de abril (09/04), às 13 horas (Horário de Brasília)

Onde será Inter de Milão x Verona

Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália.

