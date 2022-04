Everton x Manchester United ao vivo: onde assistir à Premier League

Everton enfrenta o Manchester United de Cristiano Ronaldo hoje, sábado, 9 de abril (09/04), em partida válida pela 32ª rodada da Premier League. O confronto está marcado para começar às 8 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool (ING).

O duelo terá transmissão ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, horário e últimas notícias ao final do texto.

Sobre o assunto Clermont Foot x PSG ao vivo: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Real Madrid x Getafe ao vivo: onde assistir ao jogo da La Liga

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Everton x Manchester United ao vivo: onde assistir

Star+ - serviço de streaming para assinantes

ESPN - canal fechado

Everton x Manchester United: provável escalação

Everton:

Pickford; Coleman, Holgate, Keane e Mykolenko (Kenny); Gordon, Allan, Doucouré e Iwobi; Richarlison e Calvert-Lewin

Desfalques: Mina, Davies, Townsend e Patterson (lesionados); Van de Beek (pertence ao Manchester United); Sigurdsson (afastado)

Técnico: Frank Lampard

Manchester United:

De Gea; Dalot, Maguire, Lindelöf e Alex Telles; Bruno Fernandes, Pogba (Matic) e Fred; Rashford, Cristiano Ronaldo e Sancho

Desfalques: Varane, Cavani, Luke Shaw e McTominay (lesionado); Greenwood (afastado)

Técnico: Ralf Rangnick

Quando será Everton x Manchester United

Hoje, 9 de abril (09/04), às 8 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Everton x Manchester United

Goodison Park, em Liverpool (ING)

Tags