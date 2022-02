Eriksen participa de amistoso 8 meses após parada cardíaca

Oito meses depois de sofrer uma parada cardíaca durante uma partida da Eurocopa, o dinamarquês Christian Eriksen, jogou seus primeiros minutos com seu novo time, o Brentford, em amistoso contra o Southend, da 5ª divisão, anunciou o clube inglês nesta segunda-feira (14).

"Christian Eriksen jogou seus primeiros minutos com a camisa do Brentford esta tarde, atuando por 60 minutos na vitória por 3 a 2 contra o Southend United com os portões fechados", explicou o clube londrino que disputa a Premier League.

"O dinamarquês esteve bastante ativo no meio-campo e deu assistência para o primeiro gol de Josh Dasilva, autor de um 'hat-trick'", detalhou em comunicado o Brentford.

Eriksen, que completa 30 anos nesta segunda-feira, também teve duas oportunidades de marcar no começo da partida, mas não foi efetivo.

Portador de um desfibrilador depois que precisou ser reanimado em pleno gramado durante a partida entre Dinamarca e Finlândia na última Eurocopa, em junho do ano passado, Eriksen assinou contrato com o Brentford em janeiro, até o final desta temporada, após se desligar da Inter de Milão, pois não pode atuar profissionalmente na Itália com um dispositivo cardíaco implantado.

Há uma semana, o treinador do Brentford, o também dinamarquês Thomas Frank, explicou que o retorno do meio-campista aos gramados seria fruto de "um processo progressivo de uma, duas ou três semanas".

"Ele não treina com uma equipe há sete meses e acredito que é importante que sua evolução não seja interrompida por nenhuma pequena lesão", justificou o técnico.

Eriksen, por sua vez, disse em entrevista à BBC na semana passada que não teme o retorno aos gramados: "Não tenho medo, não sinto o meu desfibrilador, assim que, se recebo uma pancada, sei que ele é resistente o suficiente."

"Não tenho medo das boladas que virão nem das eventuais intimidações no jogo", acrescentou.

O próximo duelo oficial do Brentford será no sábado (19) contra o Arsenal, pela Premier League.

